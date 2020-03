Simone Pierini

L'Italia supera la soglia dei ventimila malati nel giorno più duro dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Una domenica nera con il record di morti e contagiati registrati in sole ventiquattro ore. Il dato fornito ieri dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli racconta di ulteriori 368 vittime e 2853 positivi, che portano il numero di casi totali a 27.747. I decessi nel nostro Paese sono 1809, più o meno lo stesso dato registrato circa un mese fa in Cina.

Con i numeri aumenta anche la paura degli italiani, a una settimana dall'inizio delle misure restrittive, ma come annunciato dal premier Conte il 9 marzo scorso, ci vorranno ancora giorni prima di vedere i risultati della chiusra dell'Italia. Tesi confermata più volte anche dall'Istituto superiore di Sanità, che aveva ipotizzato circa due settimane per una prima discesa della curva dei contagi. Sembrano confermate anche le parole pronunciate venerdì scorso del presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, che aveva previsto un aumento consistente dei casi «come effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana», facendo riferimento alle fughe negli impianti sciistici, al mare e agli aperitivi di gruppo e considerando «l'incubazione del virus variabile tra i quattro e i sette giorni».

In grossa difficoltà c'è la Lombardia, con le terapie intensive al collasso e Bergamo nell'occhio del ciclone. E i dati non perdonano: 1587 positivi e 252 morti in più. Preoccupano pure l'Emilia Romagna (+392 positivi), il Veneto (+214), il Piemonte (+216) e le Marche (+224). E le corse in treno verso il Sud rischiano di portare le prime conseguenze. In Puglia in ventiquattro ore è raddoppiato il numero di morti, da otto a sedici, mentre i contagiati sono 212. In Sicilia i casi sono 179.

