Simone Pierini

L'Italia supera la soglia dei cinquemila morti (5476) ed è a un passo dai sessantamila casi totali da coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Per questo, nonostante il calo registrato ieri, «non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo». A dirlo è il capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli una volta snocciolati i numeri di un bollettino più contenuto ma ancora amaro con altri 651 morti e 3.957 contagiati in sole ventiquattro ore. Numeri più bassi rispetto ai precedenti tre giorni, non c'è dubbio, ma sempre alti se paragonati a giovedì scorso quando a morire furono 427 persone, oltre duecento in meno.

L'Italia si aggrappa quindi a freddi dati, analizzando curve e statistiche mai esplorate prima. Tra i calcoli proposti, ricordando sempre che parliamo di nostri connazionali che non ci sono più, appare significativa la percentuale di distribuzione delle vittime nell'intero Paese. L'84% delle morti sono state registrate in sole tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità ha analizzato le vittime fin qui accertare da cartella clinica: il 48.6% presentava tre o più patologie, il 26.6% ne presentava due, il 23.5% una e il restante 0,8% non ne presentava alcuna. La migliore notizia di giornata arriva dall'epicentro nazionale del virus: ieri la Lombardia ha dimezzato l'aumento di nuovi casi. In particolare scendono i nuovi contagi a Bergamo e Brescia, le due province più in sofferenza. L'Emilia Romagna invece ha fatto segnare un +729 mentre scendendo più Sud salgono i positivi nel Lazio (+186), in Sicilia (+138) e in Puglia (+106). Ora arrivano giorni decisivi: «Le prime misure stringenti di contenimento sono state adottate l'11 marzo, quindi la prossima settimana sarà cruciale e ci aspettiamo di vedere un segnale di inversione di tendenza», ha sottolineato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

