Simone Pierini

L'Italia spaccata in due dal virus. Fino a due mesi fa la divisione tra Nord e Sud verteva su aspetti economici, industriali, tassi di disoccupazione e molto altro. Oggi è l'emergenza Covid-19 a tracciare un solco evidente, con i fattori che si sono però capovolti. Guardando la mappa del contagio: al Nord c'è un rosso intenso, simbolo della diffusione del virus, al Sud una prevalenza di bianco che fa sperare in un pericolo parzialmente scampato. Come se il confine territoriale fosse stato bruscamente interrotto da un muro virtuale che ha dato l'alt all'espansione della malattia. Oltre al calo delle terapie intensive (quasi mille in meno dal 3 aprile) e dei ricoveri, è questo il vero risultato delle misure di contenimento emanate dal decreto del governo. E se ieri il dato nazionale ha mostrato un ulteriore abbassamento del trend di crescita della curva, sceso all'1,6% con 2.667 casi in più in un giorno, ora la vera battaglia si sta combattendo sul fronte. Sui 21.645 morti in tutta Italia ben 18.483 appartengono a sei regioni. Tutto ruota attorno alla Lombardia, focolaio d'Italia, che si è portata dietro l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto, la Toscana e la Liguria. E sono queste sei regioni ad esser state colpite dal numero maggiore di contagiati: quasi 130mila casi sugli 165mila totali. Alle loro spalle ci sono le Marche, in un limbo tra Nord e Sud che dopo una prima parte di emergenza passata a braccetto del focolaio sembra esser riuscita ad aggrapparsi al treno della speranza, guardando l'altra Italia. Da Roma in giù, infatti, la situazione ad oggi si presenta quantomeno in controllo. L'aumento dei casi è contenuto, in molte zone in discesa, in altre addirittura fermo. E anche l'effetto della corsa verso casa del 9 marzo sembra essere scemato. In Calabria, Sicilia, Puglia sono al massimo qualche decina i nuovi casi giornalieri. In Umbria, Basilicata e Molise si contano addirittura sulle dita di una mano. Questa è la parte del Paese che in questo momento vede la luce.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

