Simone Pierini

L'Italia alza la barriera anche con la Francia. L'esplosione del contagio nel paese d'oltralpe ha convinto il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare una nuova ordinanza che ha esteso l'obbligo di tampone ai cittadini provenienti da Parigi e da altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. Oltre metà nazione, cinquanta dipartimenti, è infatti «zona rossa». Si tratta delle regioni con una circolazione del virus superiore ai diecimila positivi al giorno: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra. Al contrario in Italia ieri il bollettino, oltre a 17 decessi, ha registrato un calo del contagio sceso a 1350 nuovi positivi, a fronte però dell'ormai consueta diminuzione di tamponi del weekend (55.862, oltre 30mila in meno rispetto al giorno precedente). In crescita invece il numero di persone in terapia intensiva, salito a quota 232 (dieci in più rispetto a domenica), e di ricoverati con sintomi che ora sono 2.475. (+110).

Più grave la situazione in Gran Bretagna con i consiglieri del governo di Boris Johnson che per ottobre temono cinquantamila contagi e duecento morti al giorno. Il tasso dei contagi è tornato a essere «significativamente elevato» in alcune zone del Regno Unito, ha ammonito Whitty, chief medical officer dell'Inghilterra, invitando il Paese a essere pronto a progressive nuove restrizioni sociali mirate. Non va meglio in Spagna con Madrid semi blindata e oltre 200 poliziotti schierati per effettuare decine di controlli casuali. Un piano elaborato dal comune della Capitale in vista della prossima settimana in cui scatteranno lockdown locali in sei quartieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA