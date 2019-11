Simone Pierini

L'inchiesta de Le Iene sui presunto abusi sessuali contro i bambini ospiti dentro le mura Vaticane. Tre nuove testimonianze trasmesse ieri in tv che gettano ombre su fatti che sarebbero avvenuti, sin dagli anni 70, nel pre-seminario San Pio X, unico posto all'interno delle mura Vaticane dove vivono coloro che vengono chiamati i chierichetti del Papa, ad appena 200 metri dalla basilica di San Pietro.

Alcuni seminaristi hanno testimoniato di essere state vittime o di essere a conoscenza di abusi sessuali ai danni di ragazzini di soli undici anni, facendo arrivare a ben cinque i casi di presunti abusi e a tre i sacerdoti coinvolti. Partendo da una email contenente quelle che sono nuove accuse, la iena Gaetano Pecoraro ha incontrato presunti abusati e presunti abusatori. Sotto accusa un prete del San Pio X che nel servizio viene chiamato l'Insegnante. A raccontare cosa sarebbe successo in quegli anni sono alcuni ragazzi che frequentavano il pre-seminario, che all'epoca avevano tra i dieci e quindici anni. Storie di presunti tentativi di abusi che sarebbero emerse durante una rimpatriata di qualche anno fa nel nord Italia.; in quell'occasione gli ex seminaristi avrebbero raccontato i fatti, confidandosi tra loro. Le loro parole mettono i brividi: «Si è trovato in braccio sulla sedia e gli ha detto di tirarlo fuori». «Mi ha detto di salire nelle sua stanza - racconta un ex alunno - Non ci vedevo nulla di male, avevo undici anni. Mi chiese di avvicinarmi, mi mise una mano sulla gamba, poi salì. Mi mise una mano sul pisello, il dito sopra e la mano sopra, a cucchiaio. E mi chiese se avessi avuto voglia di fargli vedere il pene, più di una volta».

Il servizio si chiude infine con la versione del prete: «Io non ho mai toccato i ragazzi. Ma per l'amor del Cielo. Quando ero Rettore non andavo nemmeno a guardarli mentre facevano la doccia».

Testimonianze contro, quindi. Resta il grande senso di disagio per l'intera vicenda.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

