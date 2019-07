Simone Pierini

L'ex istituito agrario di Via Cardinal Capranica è stato sgomberato. Il blitz delle forze dell'ordine, preannunciato per ieri all'alba, è stato anticipato a domenica sera, cogliendo di sorpresa occupanti e attivisti pronti a impedire lo sgombero. Tre le persone arrestate e varie le denunce dopo una mattinata di disordini e proteste.

L'immobile di Primavalle, ritenuto pericolante, era stato inserito nella lista prioritaria degli edifici da sgomberare decisa in un vertice in prefettura il 28 febbraio scorso col placet del Ministro dell'interno Matteo Salvini. Dal 2003 l'ex scuola era occupata da oltre trecento persone, molte famiglie con bambini che vanno a scuola negli istituti della zona, qualche anziano. La maggior parte di loro sono stranieri: dal Marocco e dalla Romania in particolare. Pochi gli italiani. Molti di loro vivevano lì da anni. Ormai era la loro casa al punto che le vecchie aule della scuola erano state trasformate in miniappartamenti.

Tra gli abitanti molti dicono di avere lavori saltuari, di arrangiarsi dopo avere perso occupazioni stabili ed essere stati licenziati o finiti in cassa integrazione. Tanti anche gli sfrattati. La risposta degli occupanti al blitz si è tradotta in diversi momenti di tensione: alcuni, circa ottanta persone, sono saliti sul tetto. Altri hanno dato fuoco alle barricate di legno e agli pneumatici. Un fotografo è rimasto colpito da un lancio di oggetti. Siete contenti ora? Ci avete trattato peggio dei cani. Adesso ci cacciate via. È lo sfogo verso i funzionari di polizia di una donna mentre un ragazzo molto giovane, in un eccesso di rabbia, si è anche scagliato contro gli scudi degli agenti che bloccavano l'ingresso della scuola.

«Ci è stato detto di uscire in 10 minuti», hanno lamentato le persone sgomberate. Gli operatori della Sala Operativa Sociale hanno formulato le proposte di accoglienza che prevedono assistenza alloggiativa e un progetto personalizzato di inclusione.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

