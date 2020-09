Simone Pierini

L'Europa ora ha fretta e accelera la corsa al vaccino. Come anticipato mercoledì in audizione al Senato dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Commissione europea attende le prime dosi già per novembre di quest'anno. Il candidato in cima alla lista è quello di Oxford prodotto da AstraZeneca, su cui la Commissione ha firmato un contratto che consente ai Paesi membri di comprare 300 milioni di dosi con l'opzione di altre cento. Per allargare la proposta è in atto una trattativa con altri sei candidati vaccini delle società farmaceutiche più avanti nella sperimentazione (tra cui Pfizer-BioNtech, i cui colloqui sono in stato molto avanzato). Il vaccino sarà disponibile per l'acquisto da parte dei paesi membri dell'Unione europea, ma anche per la donazione a paesi a reddito medio-basso.

L'ITALIA. «Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l'Italia, l'Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando», ha ribadito anche ieri Speranza da Scala (Salerno) in occasione delle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso. «Abbiamo costruito un'alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda - spiega il ministro - per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati e se le cose andranno bene potremo avere le prime dosi già entro la fine dell'anno e poi ancora l'inizio dell'anno successivo».

IL VACCINO DI TRUMP. Gli Usa vogliono addirittura anticipare a fine ottobre la distribuzione delle prime dosi. Il Centers for Disease Control and Prevention ha notificato alle autorità sanitarie degli stati americani e a cinque delle maggiori città statunitensi di prepararsi. Una mossa che viene definita in chiave elettorale, quella di Trump, con le elezioni presidenziali in programma il 3 novembre. L'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla alla Cnn ha risposto rassicurando: «Non presenteremo mai una richiesta di autorizzazione per un vaccino prima di essere sicuri sulla sua sicurezza ed efficacia».

