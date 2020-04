Simone Pierini

In un giorno la Lombardia ha registrato un aumento di 300 persone ricoverate in ospedale. Un dato altissimo se confrontato con l'andamento del nostro Paese dei giorni scorsi. Per intenderci, in Italia si è passati da un calo di 2.636 pazienti ricoverati con sintomi in tre giorni (1.314 nel solo territorio lombardo) ad un aumento di 26 di ieri. Una retromarcia improvvisa che si pone in controtendenza con il resto del Paese, dove i ricoveri sono in flessione pressoché ovunque, condizionandone di fatto l'analisi dell'andamento della curva epidemiologica. Ad esempio in Emilia Romagna e in Piemonte sono una settantina in meno, in Veneto oltre venti, in Toscana oltre trenta. Calano anche regione del Centro-Sud come le Marche, l'Abruzzo, il Lazio, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Calabria.

È invece proseguito costantemente l'alleggerimento della pressione ospedaliera nelle terapie intensive, ormai in crollo verticale dal 4 aprile e che in ventiquattro ore ha visto scendere di altri cento il numero dei pazienti che lottano tra la vita e la morte. Di questi 25 solo in Lombardia, che in tal senso si riallinea con il resto dell'Italia.

Per il secondo giorno consecutivo il numero dei morti giornalieri si è stabilizzato sotto quota 500. Ieri altre 433 vittime che hanno portato il totale a 23.660 morti da inizio emergenza Covid-19. Sono invece 2.128 le persone guarite (o dimesse) in più in ventiquattro ore per un totale di 47.055. In flessione il dato dei casi in più, 3.047 rispetto ai 3.491 di sabato, ma ricordiamo come l'oscillazione di questo valore dipenda sempre dal numero di tamponi effettuati, ormai stabilmente sopra i 50mila giornalieri. E i casi registrati nei bollettini quotidiani fanno riferimento a contagi avvenuti circa 15/20 giorni prima. «Ora c'è una maggiore capacità di intercettarli attraverso l'aumento dei tamponi - ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco - e i dati ad inizio epidemia erano sottostimati di dieci volte tanto quanto emerso. Il dato importante resta quello della pressione ospedaliera».

