Simone Pierini

In Italia sono morte oltre seimila persone e attualmente ci sono più di cinquantamila malati. Ma, per il secondo giorno consecutivo, l'aumento progressivo delle vittime e dei contagiati è leggermente in calo. Un trend che secondo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro «è un effetto di quel che è avvenuto due settimane fa» prendendo atto «che le misure funzionano ma è ancora presto». Sono infatti passati 15 giorni dal primo decreto di restrizione emanato dal governo, poi inasprito sabato notte.

Il bollettino di ieri ha segnato un incremento di 3.780 positivi (3.957 il giorno precedente) e di ulteriori 602 vittime per complicanze derivate dal coronavirus. Hanno superato le tremila unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Per questo motivo Brusaferro ha rinnovato per l'ennesima volta l'invito a rispettare le misure per il contenimento. «Il nostro grande sforzo è evitare che le curve di crescita del virus viste nelle regioni del Nord si ripetano al Sud», ha dichiarato definendola una «scommessa per l'Italia» affinché «gli asintomatici non vadano in giro con il rischio di contagiare gli altri». Proprio al sud «di giorno in giorno si potenzierà la capacità di reazione al coronavirus», ha annunciato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli con «l'ampliamento, grazie al lavoro del commissario straordinario Domenico Arcuri, delle terapie intensive e sub intensive».

Nel Mezzogiorno la crescita di nuovi casi è ancora contenuta. Il dato più alto lo hanno fatto registrare la Puglia (con 114 positivi in più rispetto a domenica) e la Sicilia (+85). Anche il Lazio mostra solo una crescita di 142 positivi. Scende ancora la curva in Lombardia che per la prima volta ha segnato un dato negativo nell'aumento dei ricoverati (-173 rispetto alle 24 ore precedente). Cala anche la provincia di Bergamo con un aumento di 255 casi, quasi 100 in meno in paragone al giorno precedente.

