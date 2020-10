Simone Pierini

Il trend si è invertito dall'estate. Il 29 luglio in Italia c'erano 39 persone ricoverate in terapia intensiva, minimo storico in era Covid. Ieri solamente nel Lazio il numero - dai 9 di quel giorno - ha raggiunto quota 49. La Campania è passata da uno a 38, la Liguria da zero a 21. Ad oggi solo quattro regioni sono a zero. Secondo l'ultimo bollettino il totale di persone in lotta tra la vita e la morte nel nostro Paese è arrivato a 291, più o meno come il 6 giugno quando ve ne erano 293 ma con il trend in discesa. E ieri i contagi sono tornati a salire fino a 2548 casi positivi in un giorno. Per un dato così alto è necessario tornare al 24 aprile scorso (3021) ma con una variabile significativa: quasi il doppio dei tamponi. Ieri record assoluto (118mila), il 24 aprile poco più di 62mila. Sono aumentati anche i decessi: ieri sono stati 24.

«Queste due o tre prossime settimane sono cruciali nell'osservazione, nel contenimento e nell'intervento immediato sulla limitazione dei focolai», ha detto il professor Massimo Galli a SkyTg24. «Questa estate ha rimescolato le carte - ha osservato - e regioni poco colpite dopo l'estate si sono viste arrivare infezioni che precedentemente non avevano». Per Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani «l'indicatore del numero di ricoverati con sintomi, più o meno gravi, e il numero dei pazienti in terapia intensiva è segno che il virus continua a circolare e trova persone che per età sono più suscettibili a una forma più grave».

Venerdì 2 Ottobre 2020

