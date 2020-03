Simone Pierini

«Il trend è in ribasso, registriamo questo dato». Parole a cui aggrapparsi, pronunciate dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. Non una via d'uscita dalla morsa del Coronavirus, ma una tendenza che vede la curva dei contagi e delle vittime registrare una prima flessione, seppur leggera, rispetto ai giorni scorsi. Sperare senza però abbassare la guardia perché l'Italia continua a fare il conto con la perdita di nostri connazionali, altri 349 rispetto al terribile bollettino di domenica.

I malati sono saliti a 23.073, con un aumento di 2470 persone a cui ne vanno aggiunte una settantina provenienti dalla Puglia e dalla provincia autonoma di Trento. I casi totali invece intravedono quota trentamila (27.980) nei quali vengono calcolati anche i 2749 guariti. Quest'ultimo il dato più in crescita con 414 persone che hanno sconfitto il Covid-19 nelle ventiquattro ore precedenti l'ultimo bollettino. Continua a preoccupare il numero di ricoverati in terapia intensiva, salito a 1851 in tutta Italia. La Lombardia resta in piena emergenza, seppur con una luce all'orizzonte.

«Contiamo per la fine della settimana di vedere finalmente la linea dei contagi non più crescere ma almeno fermarsi» ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. I cittadini positivi in regione sono 14.649, con un incremento giornaliero di 1367 casi e 202 morti. Oltre seimila sono attualmente ricoverate e 823 sono in terapia intensiva. A Milano i contagiati sono saliti a 813, con un aumento di 102 casi. «Dobbiamo continuare su questa strada di rigore per un po' di tempo - ha aggiunto riferendosi ai sacrifici di questi giorni dei cittadini - affinché il rallentamento diventi una discesa e la discesa diventi il soffocamento del virus».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

