«Il sistema città è alla deriva». Lo scrive il Partito Democratico in un dossier, un bilancio sui tre anni di governo Raggi a Roma, che vengono definiti «di nulla» puntando il dito sulla gestione rifiuti, sui trasporti, sullo stato delle strade e del verde pubblico, sul sociale e sullo sport con il no alle Olimpiadi come primo atto.

Secondo il Pd, che chiede le dimissioni della sindaca pentastellata, nei trentasei mesi di governo in Campidoglio «sarebbe successo di tutto» e la Capitale vittima «dell'immobilismo, dell'involuzione e dell'inadeguatezza che hanno prevalso su scelte politiche, economiche e sociali». I numerosi cambi all'interno della giunta capitolina definiti come «la giostra di Virginia Raggi, l'unica mobilità a Roma da tre anni a questa parte» con ben quindici assessori «saliti e scesi». Nel mezzo «i risvolti giudiziari, le indagini per falso a carico della sindaca, lo scandalo dello stadio della Roma e l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito». E i cittadini? La qualità della vita è crollata, con Roma scesa nel 2018 dal 67esimo all'85esimo posto, dato definito «catastrofico». La città è al collasso: spazzatura sui marciapiedi, commercianti in rivolta e un allarme sanità provocata da «popolazioni di topi, gabbiani e blatte».

Il caos trasporti con le metro di Repubblica, Barberini e Spagna (l'unica riaperta) chiuse per mesi e «il 50% degli impianti di risalita non funzionanti». Citati i 25 bus in fiamme nel 2018 e 10 dall'inizio del 2019. Infine le buche: «Le strade della Capitale sono sempre più pericolose e in alcune arterie la velocità è ridotta a 30 Km/h per i dissesti».

A questi dati si accoda anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, secondo cui gli attacchi non li stanno lanciando «un giornale o Salvini ma è quotidianamente lamentato da migliaia di cittadini romani». E allo stesso tempo la Lega annuncia il suo piano per conquistare la città: dai rifiuti ai trasporti. Nuovi impianti, «senza veti ideologici per la termovalorizzazione» e nuove regole per le case popolari con premi per chi risiede e lavora da più tempo in città. Sulla sicurezza promuove i «taser alla polizia di Roma Capitale» e lo «sgombero degli insediamenti abusivi e delle occupazioni». Per la mobilità la possibilità di attingere direttamente a fondo nazionale e lo sviluppo delle metropolitane.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

