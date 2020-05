Simone Pierini

Il numero di vittime (99) più basso dal 9 marzo e per la prima volta sotto quota 100. Il dato dei casi positivi in più (451) più basso dal 2 marzo. La prima lettura del bollettino diffuso ieri dalla protezione civile mostra dati incoraggianti a ormai due settimane dall'inizio della prima parte della fase 2 scattata lo scorso 4 maggio. Importante però è non abbassare la guardia perché a far calare drasticamente il numero di nuovi contagiati è soprattutto l'ormai noto effetto weekend legato alla quantità di tamponi effettuati. Il dato diffuso fa solitamente riferimento alla giornata precedente (ovvero domenica) e i test analizzati sono stati quasi la metà rispetto a ventiquattro ore prima (36mila contro 60mila).

A conferma di come la situazione non sia mutata di molto c'è il rapporto tra tamponi e positivi che è rimasto invariato all'1,1%. Buona la crescita dei guariti, altri 2.150 in un giorno, con il totale che ha superato i 127mila da inizio emergenza mentre le vittime sono ormai oltre 32mila. Cala ancora il numero di persone attualmente positive in Italia: 66.553 con una diminuzione di 1.798 unità. In questo senso la flessione coinvolge tutte le regioni ad esclusione del Molise che fa segnare un +1 complice anche gli strascichi di un focolaio ormai noto. Scende il numero di morti in Lombardia, il territorio più colpito, che ne registra 24 in un giorno, quattro in più del Piemonte e undici in più dell'Emilia Romagna.

Non migliora però la situazione ospedaliera che, al contrario del dato nazionale, vede un piccolo incremento di ricoverati e solamente un posto in meno in terapia intensiva: in Italia invece sono 13 in meno in terapia intensiva e 104 in meno i ricoverati con sintomi. Dopo il funerale nella periferia di Roma spunta un nuovo cluster nel Lazio nella clinica Villa dei Pini di Anzio: per questo motivo si conferma per il terzo giorno consecutivo sopra i 30 casi giornalieri. Sono questi i piccoli focolai che andranno individuati e isolati in tempo in questa nuova fase di ripartenza per evitare che il virus torni a circolare.

Martedì 19 Maggio 2020

