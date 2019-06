Simone Pierini

Il Foro Romano Palatino e i Fori Imperiali, da poco riuniti in un unico percorso storico-archeologico, saranno il piatto forte della Festa di San Pietro e Paolo, i patroni di Roma. Domani, quello che è stato il fulcro della vita pubblica della città per oltre un millennio apre gratuitamente - grazie all'intesa tra Sovrintendenza Capitolina e Mibac - a cittadini e turisti, per una festa della cultura e un percorso tra le magie e i segreti della Capitale. Dalle 8,30 alle 19,15 si potrà accedere all'area archeologica unificata con il nuovo biglietto Forum Pass, alla scoperta dei Fori. Cinque gli ingressi: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell'arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto vicino alla Colonna Traiana). E quando il tramonto inizierà a colorare il cielo il programma si arricchirà con l'apertura straordinaria dalle 19 alle 24 del Museo di Roma a Palazzo Braschi (ultimo ingresso disponibile alle 23). La serata ha preso vita grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Per l'occasione verrà esposto al pubblico il dipinto di Laurent Pécheux, Ritratto della marchesa Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli, emblematica celebrazione del collezionismo e del mecenatismo artistico del Settecento. Storie e arte che abbracceranno anche la musica grazie alle note del duo violinistico della Youth Orchestra, composto da Florian Lekaj e Cezara Georgia Buzila, che eseguirà la Sonata in sol maggiore per due violini di Georg Philipp Telemann. Il duo replicherà alle ore 20 insieme a la Cantoria e i Solisti della Fabbrica YAP del Teatro dell'Opera di Roma, diretti da Giuseppe Sabbatini. I visitatori potranno infine accedere alle sale del museo e alle due mostre in corso Fotografi a Roma. Commissione Roma 2003-2017 e Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall'Ottocento a oggi. In questo caso il biglietto avrà un costo simbolico di un euro. Gratis invece per i possessori della MIC card.

Venerdì 28 Giugno 2019

