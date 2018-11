Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniIl destino li ha scelti, li ha abbracciati e gli ha regalato una seconda occasione. Con la speranza che questa nuova vita li porti su una strada diversa. Un destino più forte di un gioco folle. Più forte della roulette russa che doveva decidere tra la loro vita e la loro morte.Tre giovanissimi, due 18enni e uno di 17, messi di fronte una pistola calibro 38. Tre proiettili in canna su sei. Gliel'hanno puntata in faccia, hanno premuto il grilletto e per tre volte il colpo è andato a vuoto. È successo sabato sera in un box di Mezzago, in provincia di Monza. A raccontarlo sono stati proprio i tre miracolati, piccoli spacciatori, che erano stati accusati di aver fatto sparire della marijuana da tre pusher più grandi di loro, 21, 24 e 25 anni. Per punizione li hanno trascinati nel luogo dove doveva essere detenuta la droga. Lì due di loro - il terzo ne era all'oscuro - hanno confessato di aver rivenduto alcune decine di dosi a un quarto ragazzo. Così li hanno sottoposti alla roulette russa. Il macabro giro è partito ma per tre volte il colpo - al di là di ogni probabilità - è rimasto in canna. A rimbombare sono rimaste solo le urla dei giovani terrorizzati. Urla che hanno richiamato l'attenzione di un loro conoscente, anch'esso appena 18enne, a cui avevano dato appuntamento nello stesso luogo. Intuito il pericolo, il ragazzo ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti prima che il gruppo andasse alla ricerca del quarto pusher.I militari hanno bloccato i tre sequestratori davanti al box, li hanno arrestati e portati in carcere a Monza. Nelle loro case i militari hanno trovato e sequestrato in totale 5 chili di hashish e 1 chilo di marijuana, 60 proiettili calibro 38 e più di 10mila euro in contanti. I tre ragazzi vittime della roulette russa, avendo ammesso di aver spacciato marijuana, sono stati denunciati.riproduzione riservata ®