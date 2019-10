Simone Pierini

Il Consiglio di amministrazione di Ama saluta dopo tre mesi e mezzo. Cento giorni sono bastati per lasciare l'incarico e segnare un record: è il sesto vertice che salta in 3 anni. Nella giornata di ieri la presidente Luisa Melara, l'amministratore delegato Paolo Longoni e il consigliere d'amministrazione Massimo Ranieri hanno rassegnato le dimissioni. Erano stati scelti dalla sindaca Virginia Raggi e si erano insediati ai vertici dell'azienda dei rifiuti di Roma il 19 giugno scorso.

E la città ora rischia un nuovo collasso con i cassonetti dell'immondizia, strapieni, tornati prepotentemente protagonisti. La motivazione, secondo quanto si legge in una lettera del CdA indirizzata alla Raggi, sarebbe la «mancanza di una fattiva e concreta collaborazione da parte del Campidoglio per superare situazioni di criticità riscontrate su più piani» e la considerazione di Ama «non» come «una propria emanazione bensì un soggetto privato antagonista del pubblico interesse» a cui si andrebbe ad aggiungere «l'ulteriore paradossale considerazione che il denaro dato ad Ama sia sottratto dai fini pubblici». Alla base dello strappo anche la questione del bilancio con il nodo dei 18 milioni di euro, un credito vantato dall'azienda per i vecchi servizi cimiteriali che portò alle dimissioni dell'assessora Pinuccia Montanari e alla rimozione del CdA di Lorenzo Bagnacani. Con l'addio di ieri si va quindi verso il sesto cambio in tre anni della governance dell'azienda. Sul piede di guerra anche i sindacati che chiedono il commissariamento del Campidoglio. «Il peggiorare della crisi delle partecipate, dopo l'aggravarsi delle vertenze su Multiservizi, Farmacap e Roma Metropolitane, con le dimissioni del nuovo vertice di Ama ci impongono di prendere atto del fallimento di questa giunta nella gestione delle aziende pubbliche», scrivono i segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio, Michele Azzola, Carlo Costantini, Alberto Civica. «Sul ciclo dei rifiuti in particolare non ha più scusanti - aggiungono - la giunta Raggi non è in condizioni di gestire una situazione così critica. Ama ha perso impianti e valore, gli operai non hanno nemmeno le tute per lavorare e oggi un CdA appena insediato si dimette. Uno scenario disastroso. Serve il commissariamento - denunciano - Ormai l'emergenza costante è un problema nazionale e va affrontata con un'impegno straordinario e congiunto di tutte le istituzioni».

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

