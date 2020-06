Simone Pierini

Il cluster di Fiumicino raggiunge quota dodici contagiati. È il risultato dell'indagine epidemiologica che ha portato all'esecuzione di 1300 tamponi da venerdì scorso. Tutto è nato da un dipendente del ristorante Indispensa risultato positivo al Covid. Alle otto persone infettate se ne sono aggiunte quattro: si tratta di altri due coinquilini del primo paziente del Bangladesh, di un ragazzo legato all'attività e di un cliente asintomatico intercettato attraverso il drive-in di Casal Bernocchi. Secondo la Regione Lazio - che ieri ha registrato nove casi totali di coronavirus, quattro a Roma - il focolaio al momento è sotto controllo.

A preoccupare però sono gli arrivi internazionali dal Paese del sud-asiatico: «È necessario aumentare i controlli sui voli internazionali - spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh. Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro». Per far fronte a questa situazione «sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale». Nel frattempo sul caso del bistrot e del chiosco di Fiumicino chiusi per il Covid i titolari delle due attività commerciali hanno dato mandato al proprio legale di «proporre denuncia-querela per epidemia colposa e per lesioni personali». «Se ci sono delle responsabilità - ha spiegato l'avvocato Massimiliano Gabrielli in una nota - queste sono a monte dei gestori del locale che stavano lavorando nel pieno rispetto delle regole».

Intanto nella Capitale è stata disposta la chiusura e la sanificazione degli uffici della sede dipartimentale di Roma Capitale di via Ostiense 131L: alcuni dipendenti sono risultati positivi al test sierologico per il Covid-19. Nel mirino anche la movida con oltre 4mila controlli e 70 sanzioni solo nel weekend. A causa di forti assembramenti gli agenti hanno dovuto isolare e chiudere momentaneamente al transito le scalinate di piazza Trilussa, piazza Bologna, la Scalea del Tamburino e largo degli Osci.

