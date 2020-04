Simone Pierini

Il calo dei guariti ha fermato la discesa del numero di persone attualmente malate in Italia che, rispetto a sabato, sono tornate ad aumentare di 256 unità. È sceso però il numero di morti giornalieri, ieri 260, il dato più basso dal 14 marzo scorso. Stabile l'aumento dei casi positivi, 2.324 in più. L'andamento della curva epidemiologica resta però in discesa soprattutto guardando la situazione all'interno degli ospedali, indicativa per l'analisi della pressione sanitaria alla quale gli operatori sono sottoposti. È infatti sceso a 2.009 il numero dei pazienti in terapia intensiva, meno della metà dei 4.068 del 3 aprile scorso, giorno del picco più alto registrato da inizio emergenza. Sono invece poco più di 21mila le persone ricoverate con sintomi, quasi quattromila in meno dell'apice di 25mila raggiunto il 19 aprile.

Ulteriore conferma di una curva in miglioramento è l'analisi delle cinque regioni più colpite d'Italia, tutte con un trend di crescita inferiore al 2%. Valore che si riscontra anche nel resto del Paese con la sola eccezione della Liguria, ieri al 2,5%. Negli ultimi giorni ha destato preoccupazione il caso Piemonte che ha sorpassato l'Emilia Romagna diventando la seconda regione più colpita d'Italia. Stabile il quadro della Lombardia, che da due giorni si conferma sotto i mille casi quotidiani ma che presenta meno morti (ieri 56 come il Piemonte). Resta alta l'allerta della provincia di Milano che fa segnare la metà dei casi positivi in più dell'intera regione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 05:01

