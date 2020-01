Simone Pierini

I cittadini romani che possiedono un'auto diesel domani saranno costretti a rimanere a piedi. Il Campidoglio ha infatti deciso di bloccare la circolazione di tutti i veicoli alimentati a gasolio fino ad euro 6 (se la situazione non migliora dovranno fermarsi anche queste) per far fronte all'emergenza smog che in questo inizio di 2020 ha colpito la Capitale. Già nella giornata di oggi è in vigore la limitazione per i veicoli più inquinanti, ma per domani la sindaca Raggi ha scelto di allargare lo stop anche ai diesel. I valori di inquinamento dell'aria di Roma hanno infatti superato la soglia limite di Pm10 in nove delle tredici centraline presenti sul suolo della città.

«L'informazione quotidiana della qualità dell'aria nella città di Roma - si legge nella nota del Campidoglio - continua a segnalare un superamento dei limiti di legge dei valori di PM 10». L'invito che arriva dall'amministrazione capitolina è quello di mettere da parte i propri mezzi privati e di affidarsi al servizio pubblico, bus e metro, al car sharing e alla condivisione delle proprie auto. Il Campidoglio, si legge nella nota, «invita la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni con l'obiettivo di contribuire a prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera; a optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego dell'auto e dei veicoli privati a motore; utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing)». Ma non solo.

Oltre alla mobilità si consiglia di «limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici». Consigli che hanno però consegnato terreno fertile alle critiche dell'opposizione. «La città soffoca e Raggi dopo quasi tre anni non è riuscita a fare nulla contro l'inquinamento. Adesso consiglia di abbassare i riscaldamenti e prendere i mezzi pubblici. Ma quali? Gli autobus che vanno a fuoco e la metro con fermate chiuse da mesi?». Ad affermarlo è Stefano Pedica del Pd romano. «Roma oramai è una città fuori controllo in tutti i sensi - aggiunge Pedica - mancano misure concrete per contrastare il fenomeno dello smog e in più il trasporto pubblico continua a peggiorare. Per fortuna che con i grillini il vento stava cambiando».

