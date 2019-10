Simone Pierini

«Ho appena ucciso cinque persone». Erano stati insieme per quasi cinque anni. Lei lo aveva lasciato due mesi fa, lui però non l'aveva accettato. L'ha incontrata sabato sera in un locale, ma lei non era sola. Aveva un nuovo fidanzato. Un incontro casuale che è stato il primo tassello di una notte finita in un massacro.

Kitzbühel, località solitamente nota per le sue montagne, per la neve e le gare di sci. Una piccola cittadina alpina a est di Innsbruck, nel Tirolo, provincia occidentale dell'Austria, che si è risvegliata ieri mattina con una famiglia sterminata, giovani vite spezzate e un killer di 25 anni reo confesso.

Dopo lo scontro verbale nel locale, Andreas Exenberger, 25 anni, si è presentato sotto casa della ex, ma il padre lo ha cacciato. A quel punto la gelosia è esplosa in tutta la sua furia. Il giovane è andato a casa, ha preso la pistola del fratello, è tornato indietro e ha fatto una strage. Ha ucciso la sua ex fidanzata, Nadine Hinterholzer, 19 anni. Il nuovo compagno della giovane, Florian, 24 anni. Il fratello, 25 anni, e i genitori, 59 e 51 anni. Cinque omicidi prima di presentarsi nella stazione di polizia e confessare tutto. «Ho appena ucciso cinque persone», ha detto alla polizia posando sul bancone la pistola, rubata al fratello, e un coltello, che però non ha usato. Ha sparato prima al padre di Nadine, alle 5,30 di mattina, dopo che l'uomo gli aveva aperto la porta. Poi è entrato nella stanza del fratello della sua ex fidanzata e lo ha ucciso. Quindi è stata la volta della mamma. A quel punto doveva raggiungere Nadine, che era nella casa della nonna con il suo nuovo fidanzato. La porta era chiusa e così è passato dal balcone, è entrato e li ha assassinati. Quando la polizia è giunta sul posto era ormai troppo tardi. Erano tutti morti.

riproduzione riservata ®

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA