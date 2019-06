Simone Pierini

Garbatella è al collasso. I rifiuti stanno inondando il quadrante romano del municipio VIII e i commercianti sono in rivolta. Sentono messe a rischio le loro attività. Aprono le porte dei loro negozi e trovano spazzatura sul marciapiede, topi che camminano, gabbiani che svolazzano e insetti che minacciano le loro porte.

Marco Albani, titolare dello storico Bar della Roma di via Luigi Fincati, è tra i più attivi nel denunciare lo stato dei cassonetti e l'emergenza che stanno affrontando. «Sto girando tutta la Garbatella, non è solo di fronte al mio bar il problema - spiega Albani - è dallo scorso anno che combatto questa battaglia, ora la situazione è drammatica. Lavoriamo in una discarica a cielo aperto. Grazie a Davide Bordoni (consigliere comunale, ndr.) abbiamo lanciato tre interrogazioni municipali che sono appese in tutto il quartiere a disposizione dei cittadini».

Nei testi si leggono due richieste urgenti di raccolta rifiuti in diverse aree di Garbatella e la riapertura di via delle Sette Chiese nel tratto compreso tra via Adautto e via Cialdi, chiusa da sette mesi. Alle parole di Marco Albani fa eco Maurizio Marzoli, proprietario del supermercato Conad di fronte al bar: «Siamo costretti a tenere la porta chiusa, abbiamo paura che entrino topi e mosche. Da molto tempo viviamo questo disagio, ma ora è diventato ingestibile. Capisco la difficoltà nel gestire l'indifferenziata, ma almeno la plastica e il cartone che andrebbe tolto e invece rimane lì per giorni. Passano ogni due tre giorni svuotano i cassonetti ma i rifiuti che sono in terra restano lì, poi deve passare l'operatore il giorno dopo».

Alla denuncia si accodano anche Fausto Chigi, tabaccaio, e Cristiano Tocci, che ha un negozio di termo idraulica. Sulla questione ha risposto il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri: «Sono d'accordo con i commercianti, siamo di fronte a un disservizio strutturale dell'Ama che crea problemi per l'igiene pubblica. Per questo - aggiunge - ho convocato un assemblea pubblica qui in municipio invitando la sindaca Raggi e i vertici dell'Ama (in programma oggi alle 17, ndr.). Su via delle Sette Chiese chiusa da sette mesi è una situazione imbarazzante, abbiamo sollecitato l'intervento del dipartimento ambiente che ha competenza sul caso».

riproduzione riservata ®

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA