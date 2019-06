Simone Pierini

Fermato e denunciato per tentato omicidio. Il nigeriano che domenica sera ha picchiato un portantino nella sala d'attesa del pronto soccorso del policlinico Umberto I è stato sorpreso ieri mattina dalla polizia ferroviaria mentre aggrediva una donna alla stazione Termini.

L'uomo, 48 anni, su cui pendeva un decreto di espulsione, l'avrebbe colpita con uno schiaffo rompendole il labbro. Per la vittima un grande spavento e alcuni giorni di prognosi. Alukwe Okecku, questo il suo nome, è stato successivamente portato all'ospedale Santo Spirito per il Tso. «Come promesso, e grazie alle forze dell'ordine, l'immigrato nigeriano violento che aveva preso a calci e pugni un infermiere a Roma è già stato preso e sarà rapidamente e definitivamente espulso», il commento in un tweet del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Due giorni prima della follia all'Umberto I immortalata dalle telecamere, il nigeriano aveva anche aggredito un carabiniere. Quel giorno aveva tentato la fuga, cercando di far finire fuori strada, sulla via del Mare, l'auto pattuglia dei carabinieri. La vettura dei militari lo stava trasferendo dal carcere di Velletri, dove aveva scontato una pena di un anno e quattro mesi per lesioni e violenza sessuale, a una struttura d'accoglienza prima di essere portato al centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza per essere espulso. In quell'occasione avrebbe aggredito i militari prendendone anche uno a morsi. Poi si è ferito alla testa in camera di sicurezza dove era stato portato dopo l'arresto. Ma sabato il gip ha convalidato il provvedimento rimettendolo in libertà.

Ed il giorno dopo è scattata l'aggressione al portantino colpevole, a suo dire, di distribuire dei volantini nella sala d'attesa dell'ospedale. Il portantino è stato prima colpito con un pugno e poi, finito a terra, ha tentato invano di allontanarsi. L'aggressore lo ha inseguito continuando a pestarlo fino all'intervento di un paio di medici e di un altro uomo. Quindi la fuga, terminata ieri dopo l'ennesima violenza. Il ferito è stato soccorso e ne avrà per oltre 20 giorni.

