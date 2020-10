Simone Pierini

«Escludo un nuovo lockdown ma sono possibili lockdown circoscritti se la curva dei contagi dovesse risalire». Il premier Conte archivia l'incubo di una chiusura totale ma stringe la corda per contrastare l'impennata di casi esplosa la scorsa settimana. Insieme alla stretta sulle feste viene inserita la forte raccomandazione sull'utilizzo della mascherina all'interno delle abitazioni private in presenze di non conviventi e un limite di sei persone nello stesso momento. Un messaggio forte per arginare i rischi in uno dei luoghi dove si registra il 75% dei contagi giornalieri. È quanto emerge dal nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 15 ottobre.

LOCALI E SPORT. Confermate le anticipazioni dei giorni scorsi sugli sport di contatto con lo stop al calcetto e al basket amatoriale - ma consentiti a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi - e sulle chiusure anticipate dei locali (che sarà a mezzanotte con divieto di sosta e consumazione all'esterno dopo le 21). Per matrimoni o altre cerimonie limite massimo di trenta persone partecipanti. Obbligatorio l'utilizzo delle mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale con la sola eccezione per l'attività sportiva (ma va indossata per le passeggiate).

SCUOLA E GITE. A scuola arriva lo stop alle gite scolastiche o a qualunque attività didattiche fuori sede compresi i gemellaggi. Troppo rischioso muovere gli studenti dalle loro classi, già luoghi complessi di gestione delle distanze e delle misure di prevenzione. Dalle Regioni è arrivata poi la proposta di procedere alla didattica a distanza per gli alunni delle scuole superiori per alleggerire la presenza sui trasporti pubblici durante l'ora di punta. Un'idea che verrà tuttavia esaminata nei prossimi giorni.

QUARANTENA. A 10 GIORNI La quarantena scende a dieci giorni, con i positivi che dovranno fare un unico tampone per uscire dall'isolamento. Contestualmente arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti. Infine, in assenza di sintomi, si esce dall'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa anche se ancora positivi.

Martedì 13 Ottobre 2020

