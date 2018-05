Simone Pierini È stato ribattezzato il Titanic del Tevere. La sua presenza

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniÈ stato ribattezzato il Titanic del Tevere. La sua presenza è ormai nota da 10 anni, quando nel dicembre del 2008 si scontrò contro ponte Sant'Angelo in conseguenza di una piena del fiume. Fu portato nel cantiere a poche centinaia di metri dal luogo dove risiede ora, raggiunto nel 2014 spinto dalla corrente dell'alluvione che colpì la città. Si tratta di un vecchio barcone per turisti, il Tiber II, ormai abbandonato, arenato tra la vegetazione sulla sponda del lungotevere della Vittoria, dove tuttavia sembra esserci vita all'interno. L'impatto visivo è impressionante e riporta alla mente la Black Rock, la nave ritrovata nella giungla dell'isola dai naufraghi della serie tv Lost, successo americano di J.J. Abrams.All'arrivo al cospetto del battello si nota immediatamente la presenza di un cane che dalle balconate abbaia in protezione di quella che sembra essere la casa del suo padrone. Pochi minuti dopo ecco arrivare un uomo in bici con una busta della spesa in mano che, come nulla fosse, sale sulla barca allestita con tanto di tendalino coprisole.«Una vergogna, un vero schifo», denunciano alcuni soci dello storico circolo di Canottieri Tirrenia Todaro costretti ad ammirarlo dalla battigia opposta da un decennio. «Per noi non è una novità. Dovrebbe esserci l'obbligo di sgombero. Il barcone è abitato da qualche senzatetto, la notte vediamo anche delle luci accese».Il barcone non sembra tuttavia provocare pericoli o disagi ai cittadini che utilizzano la ciclabile e la sponda del fiume per correre. «Ci abita un gruppo di persone, forse una famiglia. La domenica li vedo prendere il sole sulle balconate. Sembra quasi un condominio, ma non ho mai avuto problemi o notizie di pericoli per gli abitanti. Qualche anno fa la situazione era più grave», dice Daniele Rosini, presidente regionale del Csi Lazio, il cui circolo affaccia di fronte al barcone.riproduzione riservata ®