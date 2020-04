Simone Pierini

È pianoro la parola chiave degli ultimi giorni. Quel luogo dove sta galleggiando l'Italia che combatte il Covid-19. La curva dei nuovi contagi è infatti tornata a scendere: dal 4,5% di mercoledì al 4,2% di ieri dopo aver toccato il punto più basso martedì col 3,9%. Una sorta di stabilizzazione ballerina che ci vede oscillare su e giù di pochi decimi che si traducono in poche centinaia di nuovi positivi. Quel pianoro, così viene chiamato dagli esperti, dal quale si spera di scendere con uno scatto decisivo verso il basso. Ieri sono stati registrati 4.668 contagiati rispetto ai 4.782 delle ventiquattro ore precedenti ma con ben cinquemila tamponi in più (addirittura diecimila in più rispetto a martedì), facendo crollare quindi il rapporto tra test effettuati e persone positive: sceso all'11,7%, il punto più basso dal 10 marzo ad oggi. Altre 760 le vittime, che portano il totale a sfiorare i 14mila.

Salgono però anche i guariti (+1.431) che ora sono oltre 18mila. Ciò che realmente sta calando con forza è la crescita dei ricoverati con il conseguente aumento della percentuale di persone isolate a casa: «Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, dato che riduce il numero degli ospedalizzati», ha dichiarato il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Solo 18 in più i pazienti in terapia intensiva, con 4.053 posti letto occupati, e un aumento di 137 ricoverati con sintomi (74 in meno in 24 ore) per un numero complessivo di 28.540. Anche in Lombardia i pazienti in terapia intensiva sono appena nove in più del giorno precedente, così come è sceso di circa trecento persone il numero di nuovi contagiati. Stando agli ultimi dati la regione che ha mostrato un incremento maggiore è la Campania che ha raggiunto i 2.456 positivi con un trend di crescita superiore al 10%. In particolare Napoli ha fatto segnare il record di nuovi casi toccando quota 1.279. Segue la Toscana con un + 8,34% nel quale spicca il caso di Firenze: +22% in un solo giorno.

