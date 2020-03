Simone Pierini

È arrivato il sorpasso. L'Italia ha superato la Cina nel numero di vittime da coronavirus. Uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato fino a venti giorni fa, giorno del primo morto nel nostro Paese. Sono 3.405 le persone che hanno perso la vita in questo arco di tempo e il bilancio non sembra volersi fermare. L'ultimo bollettino non ha interrotto la curva epidemica che anziché rallentare è schizzata verso l'alto con altre 427 vittime e ben 4.480 pazienti positivi in più per un totale di 33.190 malati in tutta la nazione su 182.777 tamponi effettuati. Tutto questo mentre il popolo cinese non registra nuovi casi interni. Sono 2.498 i malati ricoverati in terapia intensiva, 241 in più rispetto al bollettino di martedì pomeriggio.

Il Covid-19 non sembra far sconti nemmeno ai bambini, che in tutta Italia sono in trecento positivi al virus, ma che fortunatamente non vengono colpiti in maniera aggressiva con nessuna vittima accertata. In tal senso il presidente della Società italiana pediatria Alberto Villani ha voluto rasserenare le famiglie: «Non è un problema pediatrico - ha dichiarato - quando ci sono sintomi va interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi».

Non si ferma la macchia di espansione del virus in Lombardia che deve far fronte ad un ulteriore aumento di 1.672 positivi, con i posti letto in terapia intensiva occupati che ha superato le mille unità, con le criticità delle province di Bergamo e Brescia sempre allarmanti. Preoccupante la situazione di Milano che in un solo giorno ha visto quasi raddoppiati (+634) i casi in città che ora hanno raggiunto quota 1.378. Crescono i numeri anche in Emilia Romagna (+591 casi e 73 vittime) e in Veneto (+216 casi e 21 vittime), gli altri territori più colpiti. Sopra i mille casi anche le Marche e la Toscana mentre resta stabile il Lazio che conta una crescita di 91 persone positive.

Al Sud è la Puglia la regione a registrare l'aumento maggiore (+87 casi e e sei vittime in più), più della Sardegna (+72 ma nessuna vittima), della Sicilia (+54 casi e una vittima) e della Calabria (+38 e due vittime).

