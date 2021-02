Simone Pierini

Dopo qualche settimana di stallo, la curva del contagio in Italia sembra mostrare segnali preoccupanti di crescita. Con i 16.424 casi positivi registrati ieri si è infatti raggiunto il picco più alto dal 14 gennaio scorso.

Ma non solo: questa settimana (tra lunedì e mercoledì) sono 39.368 i nuovi positivi, oltre diecimila in più rispetto agli stessi giorni della settimana scorsa (seppur con un consistente incremento dei tamponi). In aumento anche il numero di ingressi giornalieri in terapia intensiva che fanno segnare una crescita del 20% rispetto al dato di sette giorni fa. È frenato anche il calo dei ricoveri nei reparti ordinari ed è in risalita il numero di posti letto occupati in terapia intensiva. Sono infine quasi mille i morti negli ultimi tre giorni (ieri altri 318).

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA