David Habib è stato operato al setto nasale e una volta uscito, come aveva annunciato sui social, si è recato in commissariato per sporgere denuncia. E lo ha fatto indossando la maglietta bordeaux del Cinema America. Il ragazzo aggredito insieme a tre amici sabato notte a Trastevere da una decina di individui sui trent'anni ha ringraziato tutti per la solidarietà e, come promesso, tornerà presto in piazza San Cosimato dove le attività del Cinema America sono proseguite senza cambiamenti.

Va avanti la caccia agli aggressori che sono stati descritti rasati, alcuni con il doppio taglio, due di loro tatuati e un abbigliamento tipico di Roma Nord. Saranno le immagini di sette videocamere di sorveglianza acquisite dalla Digos a fare chiarezza su quanto avvenuto. Arriva la condanna anche da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Noi combattiamo contro ogni genere di violenza, che siano comunisti, fascisti o allo stadi». Una violenza inattesa. Come confermato da Valerio Carocci, presidente dell'associazione Piccolo Cinema America, di recente non erano arrivate minacce o avvertimenti. L'ultimo fatto due anni fa, definito «analogo ma più spontaneo e meno organizzato» di quello di sabato notte.

«Continuiamo a lavorare, come sempre per rendere migliore questa città con le iniziative culturali e sociali», ha aggiunto Carocci che domenica sera ha ospitato Jeremy Irons prima della proiezione del film Io ballo da sola. L'attore vincitore del premio Oscar nel 1991 come miglior attore nel film Il mistero Von Bulow ha indossato la t-shirt che sta diventando un simbolo contro la violenza e ha pronunciato un discorso al pubblico trasteverino. Parole forti, termini coloriti, riferimenti alle persecuzioni razziali, per un messaggio che voleva lasciare il segno: «Ci sono persone che sono diventate troppo povere e altre troppo ricche - ha detto Irons - persone che si sentono dimenticate. Tutto questo può cambiare ma per farlo bisogna ricordarsi che tutti mangiamo, tutti dormiamo, tutti scopiamo, tutti caghiamo, e quindi siamo tutti uguali. E allora dobbiamo far capire a questa emergente violenza politica che non fa bene a nessuno. Dobbiamo fare attenzione quando andiamo a votare. Ma soprattutto dobbiamo ricordarci della nostra umanità, in modo tale che ciò che è accaduto settant'anni fa non torni a gettare i suoi semi».

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

