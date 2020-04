Simone Pierini

Da inizio emergenza a Roma sono stati registrati 2.258 casi Covid-19. Secondo la mappa per quartieri proposta dalla Regione Lazio la diffusione del virus all'interno della Capitale non si è disposta in maniera omogenea. A condizionare questa differenza tra diverse zone è la presenza di piccoli focolai, spesso circoscritti in breve tempo, che non hanno di fatto allargato il contagio a macchia d'olio come avvenuto in altre zone del nord Italia a inizio epidemia. Le varie misure di lockdown decretate dal governo e l'effetto sorpresa ormai sparito ha permesso quindi una gestione più agevole in tutto il territorio del comune. Dicevamo dei focolai, dalle case di cura fino all'ultimo caso dell'Ateneo Salesiano a Nuovo Salario.

In quelle aree si sono concentrati il numero maggiore di casi Covid. Vediamo dove. Torre Angela, Val Melania, Colli Portuensi e Trieste sono i quartieri che viaggiano oltre i 50 casi totali. Torre Angela, sopra i 70, risulta il più colpito della Capitale. Subito dietro abbiamo Centocelle, Ostia, il Centro Storico (ma non Trastevere) e il Nomentano. I primi focolai che avevano destato preoccupazione si erano invece verificati tra la Farnesina e Flaminia, allargandosi alla zona di Balduina e Medaglie d'oro: fortunatamente in queste zone la crescita di casi ha subito un freno. Chi è invece che ha alzato un vero e proprio muro (virtuale) contro il virus azzerando (o quai) il contagio? Senza dubbio le aree con più verde: Villa Ada, Villa Pamphili, Villa Borghese e Tor di Valle.

I parchi chiusi dall'ordinanza della sindaca che ha anticipato quella del premier Conte ha portato risultati in tal senso. Poi ovviamente le periferie: Prima Porta, Centocelle, Castel Porziano e Tor San Giovanni. Qui è una minore densità abitativa ad aver inciso. Se invece allarghiamo l'analisi ai municipi sono solo in due ad aver oltrepassato quota 200 casi: si tratta del quinto e del settimo, quest'ultimo decisamente il distretto più colpito. Caso ha voluto che invece quello con meno casi, sotto i cento, sia proprio il vicino di casa dell'ottavo municipio che ne ha registrati meno di un terzo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA