Simone Pierini

Conte è pronto a cedere alle pressioni di un Paese intero, delle opposizioni e della sua stessa maggioranza. Il premier sta valutando la possibilità di liberare i cittadini dal confinamento all'interno del proprio comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Si tratta di sanare il paradosso emerso dal decreto legge del 2 dicembre scorso: permetteva agli abitanti delle grandi città spostamenti sproporzionati rispetto alle limitazioni imposte alla popolazione dei piccoli paesini. Si va dunque verso un contrordine basato sul buon senso, su forte spinta del centrodestra che questa volta ha trovato le porte aperte anche dalle forze che sostengono il governo. Dal Pd a Italia Viva fino a coinvolgere il fuoco amico dei cinquestelle, con la presa di posizione del ministro Di Maio che ha definito «un po' assurda e di difficile comprensione» la regola sul divieto di spostamento. Una giravolta che renderebbe vana anche la presa di posizione del ministro Speranza che martedì sera aveva ribadito con forza che non ci sarebbero state modifiche alle misure: «In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili», aveva dichiarato. Ora invece il dietrofront appare dietro l'angolo.

Il prossimo step di Conte - non appena sarà rientrato da Bruxelles - sarà un faccia a faccia con i capi delegazione e i capigruppo delle forze di maggioranza, tra stasera e domani. Sul tavolo ci sono possibili modifiche al decreto legge sul Covid o un semplice aggiornamento delle Faq del governo. Questioni più tecniche che altro per una decisione che verrà presa probabilmente entro lunedì. Anche se un ripensamento a questa apertura vedrebbe il premier accerchiato a 360 gradi. Il giorno decisivo a questo punto potrebbe essere il weekend. Nessun margine invece sull'orario della Messa di Natale. La mossa di Papa Francesco - che ha anticipato la celebrazione alle 19,30 rispetto alle 21,30 degli anni scorsi - ha chiuso ogni discorso.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA