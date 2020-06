Simone Pierini

Con l'apertura dei cinema, dei teatri e delle discoteche prevista per il 15 giugno l'Italia può dire di essere finalmente ripartita. Il lockdown è alle spalle, gli amici e i familiari si sono riuniti e dopo i ristoranti e gli aperitivi adesso torna l'imbarazzo della scelta su dove andare. Riparte così anche un altro settore dell'economia, quello forse più colpito dal virus, ma lo fa con un diktat dal quale non si può sfuggire: garantire il distanziamento sociale e le norme anti contagio. Troppo grande il rischio di nuovi focolaio, troppo rischioso dover tornare in casa e buttare mesi di sacrifici e sofferenza. Si torna quindi in spiaggia, si va a ballare (ma senza contatto), si va ad assistere alla proiezione di un film o a uno spettacolo teatrale.

Tornano anche i matrimoni e anche il buffet, ma solo con camerieri a servire. Con la mascherina, con il distanziamento e il gel. E il rispetto per lavoratori e cittadini. Bentornata Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

