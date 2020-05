Simone Pierini

Con il ritorno alla media settimanale di oltre 60mila tamponi giornalieri è tornato a salire il numero di positivi. Ieri ne sono stati registrati 983 in più. Non 1.402 come indicato dalle tabelle diffuse perché il dato fa riferimento all'ennesimo ricalcolo della Lombardia, questa volta annunciato per tempo, che ne ha aggiunti 419 risalenti alle scorse settimane. Ne consegue che il rapporto tra tamponi e positivi risulti più basso rispetto a lunedì: 1,4% contro 1.8%. Il segnale di un ulteriore miglioramento della situazione sanitaria confermato anche dal calo delle terapie intensiva, 47 in meno, e dei ricoverati con sintomi, scesi di altre 674 unità. E con 2.452 guariti in più prosegue la discesa del numero di persone attualmente positive in Italia: 81.266 con una diminuzione di 1.222 unità. Invariato o quasi l'aumento dei decessi: anche ieri 172 persone sono morte per complicazioni dovute al coronavirus con il totale che ha raggiunto quota 30.911. Da segnalare però come ieri non siano avvenuti decessi in sei regioni: in Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Umbria oltre alla provincia autonoma di Bolzano. Un solo morto invece in Campania, in Valle D'Aosta e in Friuli Venezia Giulia. Due nella provincia autonoma di Trento. Sono invece 62 le vittime in Lombardia che ha raggiunto la cifra di 15.116 decessi da inizio emergenza. E dagli ultimi dati emerge un altro elemento significativo. È l'unica regione d'Italia a far registrare un aumento di persone attualmente positive. E il numero è preoccupante: 264 malati in più in un giorno. Se infatti nel resto del Paese l'epidemia sembra sotto controllo, la situazione nel territorio più colpito resta allarmante anche in attesa dei verdetti di questa prima parte di fase 2. Già perché è bene sempre ricordare come i dati di questi giorni facciano riferimento al periodo di pieno lockdown: per un riscontro effettivo sulle conseguenze delle riapertura ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo diminuiscono di 19 pazienti i ricoverati in terapia intensiva (ora 322) e di 175 i ricoverati con sintomi (ora 5.222).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA