Simone PieriniCome Luke Skywalker ne Gli Ultimi Jedi (ottava pellicola della saga di Star Wars) che perse la mano nello scontro con Darth Fener e successivamente usò una protesi robotica. Mastavolta il sogno di molti ora sta diventando realtà. E il merito è tutto italiano.Il progetto si chiama Hannes, in omaggio al professor Johannes Schmidl che sviluppò la prima protesi mioelettrica nel 1963, ed è una mano artificiale che riproduce il 90% della funzionalità perduta in caso di amputazione.È progettata per dare conformazione, peso (può spostare oggetti fino a 15kg) e qualità dei movimenti quanto più simili a quelli di una mano reale.Sviluppata dal Rehab Technologies Lab, laboratorio di Inail e Istituto italiano di tecnologia di Genova, sarà disponibile dal 2019 in due taglie, per uomo e donna. Hannes è pronta a rivoluzionare il mondo degli arti artificiali, e lo farà a basso costo. Almeno rispetto ai prodotti già in commercio: il prezzo base dovrebbe oscillare tra gli 11 e 12mila euro. Marco Zambelli, il paziente che per primo l'ha testata, ne è rimasto entusiasta. Ha perso la mano dopo un incidente sul lavoro all'età di 15 anni. Oggi ne ha 64 e la sua vita sta cambiando: «La mia vittoria è mangiare col coltello. Oggi posso chiedermi: perché fare con la sinistra cose che adesso posso fare con la mano destra? La protesi per me è sempre stata un fattore estetico, la indossavo quando mi svegliavo e la toglievo quando andavo a dormire».riproduzione riservata ®