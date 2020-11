Simone Pierini

Come in un flashback l'ultima domenica ci ha riportato ad alcune immagini simbolo del lockdown di marzo e aprile. Con l'istituzione delle nuove zone rosse in Toscana e Campania sono tornate le foto delle lunghe file alle entrate dei supermercati, gli scaffali presi d'assalto e le strade vuote. Un risveglio che ha riportato i cittadini nell'incubo delle misure restrittive di sette-otto mesi fa con la differenza di una prospettiva diversa dell'immediato futuro. Non c'è l'estate ad attendere che gli effetti dell'ultima ordinanza del ministro Speranza possano portare ai primi risultati, ma un lungo inverno che vedrà la porta aprirsi con il Natale.

SPERANZA Ma - secondo il ministro - difficilmente le feste porteranno a un allentamento delle misure: «Con 600 morti al giorno - ha detto a Repubblica - parlare di cosa facciamo la notte di Natale mi sembra lunare. Oggi è giusto occuparci di come dare un po' di respiro ai nostri medici e infermieri».

NAPOLI Il rito del caffè cambia forma, ma non finisce nell'armadio. La nuova formula è quella dell'asporto che ha permesso ai napoletani di non rinunciare a uno dei vizi più celebri della città. Tra le vie poca gente: deserti il lungomare, piazza del Plebiscito, piazza Municipio, via Toledo. Chi si avventura lo fa per portare a spasso il cane o per farsi una corsetta a piedi o in bicicletta. Il tutto sotto stretta osservazione dei vigili che hanno messo in atto massicci controlli per evitare che qualcuno infranga il lockdown. Intanto il governatore della Campania De Luca attacca il governo: «Colpiscono me perché parlo chiaro. Di Maio ha detto cose ignobili ed il presidente del Consiglio ha il dovere di intervenire».

FIRENZE «È molto difficile arrivare a Natale in zona arancione, ma possiamo farcela. Sia la risposta sanitaria, sia i comportamenti individuali sono fondamentali». Sono le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella pronunciate nel primo giorno di zona rossa della Toscana con la città che ospita alcuni tra i migliori capolavori dell'arte e dell'architettura rinascimentale costretta alla chiusura totale. «Speriamo di tornare ad allentare la morsa per metà dicembre» ha dichiarato il presidente di regione Giani che ha aggiunto come «scendere in zona rossa è facile, ma le condizioni per risalire sono molto rigorose: non voglio creare illusioni».

Lunedì 16 Novembre 2020

