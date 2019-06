Simone Pierini

«Cinquanta anni fa la rabbia, la forza e il bisogno di affermare le proprie esistenze. Venticinque anni fa il primo Pride moderno di Roma dove una marea invade le strade della città». È lo slogan degli organizzatori del Gay Pride di Roma in programma domani con partenza da piazza della Repubblica alle 16. Migliaia le persone attese insieme ai oltre 25 carri allegorici, pronti per la sfilata tra le vie della Capitale. Il percorso terminerà in piazza Madonna di Loreto dopo aver attraversato via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali. Le strade verranno tutte chiuse al traffico dalle 13,30 fino alle 20. Diverse linee bus e tram verranno deviate. Resterà invece attivo il sevizio navetta da Porta Maggiore a Valle Giulia-piazza Risorgimento.

«Nostra la storia, nostre le lotte», è lo spirito che accompagnerà la marcia per i diritti Lgbti, un'ondata colorata che celebra i cinquant'anni dai moti di Stonewall e i venticinque dal primo Gay Pride di Roma. La madrina è Porpora Marcasciano, presidente onoraria del Movimento identità transessuale e figura storica del transfemminismo italiano. Il cammino verso la sfilata è arricchito da eventi collaterali nella Gay Croisette a Largo Venue. Protagonisti cultura, intrattenimento e politica.

Si parte alle 19 con la presentazione del libro Febbre di Jonathan Bazzi, poi alle 21 il convegno Un'alternativa all'Italia che odia fino alle 23 con i Karma B in Gaystories. Dalla mezzanotte via al party Muccassassina. Sabato sera invece nello stesso locale il party ufficiale di chiusura Adoro, che vedrà coinvolti più di venti artisti con brani e show che hanno segnato e influenzato maggiormente la gay scene degli ultimi cinquanta anni.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

