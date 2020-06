Simone Pierini

Centocelle sotto attacco. Da oltre un anno ormai nel mirino sono finiti bar, ristoranti, luoghi di cultura e aggregazione sociale. Mercoledì sera, tra le 19 e le 20, è andato in scena l'ultimo atto di una serie di azioni criminali nei confronti di alcune attività commerciali del quartiere. Una pizzeria in via dei Gelsi, gestita da una famiglia egiziana, è stata presa d'assalto. Un'aggressione a colpi di bastone contro i clienti che ha scatenato il panico. Molti si sono dati alla fuga, altri sono stati colpiti dalla furia di cinque persone col volto coperto - che non sono state ancora identificate - scese da un furgone blu che hanno fatto irruzione nel locale in quello che ha tutte le forme e lo modalità di un atto intimidatorio. Due ragazzi di 20 e 21 anni sono rimasti feriti, trasportati all'ospedale Vannini: le loro condizioni non sono gravi.

Uno di loro è il figlio del titolare del locale. I carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Centocelle sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Sul caso è calata l'ombra della criminalità organizzata, in particolare legata al traffico di droga, con un possibile collegamento ai fatti del 2019. Ad aprile fu infatti incendiata - due volte - la Pecora elettrica, lo storico bistrot-liberia di stampo antifascista. Nello stesso periodo furono dati alle fiamme anche la pinseria Cento55 e il Baraka Bistrot, che sorgono entrambi nelle vicinanze della Pecora Elettrica. Tra le vittime di questi attacchi finì anche la palestra Haka in via Valmontone.

I numerosi episodi, che potrebbero quindi essere collegati a una strategia intimidatoria contro la riqualificazione del quartiere, stanno spingendo la prefettura e la questura di Roma a mettere a punto un piano di militarizzazione della zona.

