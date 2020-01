Simone Pierini

Ancora caos rifiuti nella Capitale. Mentre i cassonetti continuano a riempirsi invadendo i marciapiedi delle strade della Capitale, è montata ieri in Campidoglio la protesta dei cittadini e dei compitati della Valle Galeria contro il nuovo progetto della discarica a Monte Carnevale.

Al grido di «Vergogna», «Buffoni» e «No a Malagrotta 2», i manifestanti hanno espresso in piazza tutta la loro rabbia. Tra loro anche l'attore Ricky Tognazzi e il doppiatore Luca Ward. «La chiusura di Malagrotta è una finta chiusura. Per trent'anni abbiamo chiesto un progetto preciso per quella zona e poi per la sua bonifica.

Ognuno deve fare per la propria città il proprio dovere, la Valle Galeria ha già dato, ora basta», ha detto Ricky Tognazzi. «Sono 40 anni che litigo con Malagrotta. Quella di Monte Carnevale è una scelta che va contro i tempi. Oggi con la monnezza si crea ricchezza, noi con la discarica a cielo aperto, torniamo agli anni 60. E un paese che va indietro, ho una sensazione di sgomento», ha detto Luca Ward. In piazza anche il capogruppo del M5s, Giuliano Pacetti, che ha chiesto a dieci consiglieri di maggioranza di sottoscrivere una richiesta per far posticipare la discussione delle mozioni che riguardano la realizzazione della discarica a Monte Carnevale. Le mozioni, presentate dalle opposizioni, FdI e Pd, chiedono di rivedere la scelta del sito. Una delegazione di manifestanti è stata poi ricevuta in Campidoglio.

L'amministrazione ha ribadito ai cittadini di aver individuato il sito nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti in corso di approvazione in Regione Lazio. Ma il dito è puntato anche contro il presidente Nicola Zingaretti: «Pensa che non ci andiamo da lui? Entro gennaio manifesteremo anche in Regione», dichiara Monica Polidori del comitato Valle Galeria Libera. Forte inoltre la presa di posizioni di Legambiente Lazio.

«Fare una nuova discarica a Malagrotta è follia - commenta il presidente Roberto Scacchi - e chiamare discarica di servizio' un posto dove portare l'indifferenziato romano è una presa in giro, quando nella Capitale si continuano a produrre un milione di tonnellate annue di indifferenziato».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA