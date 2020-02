Simone Pierini

Abbandonato in strada, dentro la sua carrozzina, tra i passanti, durante l'ora di punta. Inconsapevole di quanto stesse accadendo, lui dormiva, avvolto nella sua copertina. È solo un bambino di poco più di un anno, ma lo hanno lasciato così in via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini di Roma. Le telecamere hanno immortalato una donna incappucciata, vestita con abiti scuri e con un altro bambino in braccio di circa tre anni. La pista sembrerebbe portare al gesto di una madre, che approfittando del via vai dell'ora di punta, tra le cinque e le sei di pomeriggio, di uno dei luoghi più affollati della Capitale, avrebbe lasciato lì il figlio affinché venisse soccorso da qualcuno in breve tempo, accudito e messo al sicuro. Così è stato. A notarlo infatti è stato una cittadina ignara. Lo ha trovato incustodito sul marciapiede. Lo ha segnalato alla polizia che ha subito affidato il piccolo alle cure dei medici dell'ospedale Bambino Gesù per poi dedicarsi alla ricerca della donna partendo dalle analisi delle circa 120 telecamere di videosorveglianza della zona. Al lavoro è il commissariato Esquilino. La donna, bianca sui 35 anni, dopo aver lasciato il piccolo si sarebbe diretta in direzione della stazione Termini, forse per prendere la metropolitana o un treno. Ma non si esclude che ci fosse qualcuno ad attenderla per la fuga. Una prima segnalazione sarebbe andata a vuoto. Si cercano dei testimoni, residenti che possano conoscerla, capire se frequentava la zona o se si fosse già rivolta ad alcune associazioni di assistenza e carità. Gli elementi fin qui assunti farebbero pensare infatti ad una storia di indigenza. Il bambino sta bene, è ben nutrito e non mostra alcun sintomo di sofferenza. È stato prelevato il dna per cercare ricondurlo ad eventuali connessioni con la banca dati. L'ospedale ha già attivato i servizi sociali pronti ad affidarlo, almeno per il momento, agli assistenti.

Venerdì 28 Febbraio 2020

