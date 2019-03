Simone Pierini

A tre giorni dalla data fatidica del 10 marzo, l'ultima utile indicata dalla legge Lorenzin per i genitori che devono presentare alle scuole la prova delle avvenute vaccinazioni, pena l'esclusione dei loro figli, Salvini riporta indietro le lancette dell'orologio. Il vicepremier ha scritto una lettera al ministro della Salute Giulia Grillo chiedendo un decreto legge d'urgenza per consentire la permanenza a scuola ai bambini non vaccinati. E di fatto riapre una partita che sembrava chiusa.

«Evitiamo traumi ai più piccoli - sostiene Salvini - è necessario il differimento degli obblighi in scadenza al 10 marzo per evitare l'allontanamento dagli asili dei bimbi» a ridosso della fine dell'anno scolastico. Una patata bollente per la ministra pentastellata, tirata per la giacchetta dall'alleato proprio in una fase in cui cerca di smarcarsi dai no vax. «La legge Lorenzin per noi ha molte lacune e sarà il Parlamento a superarla» il suo primo commento.

La polemica è immediata. La prima ad attaccare Salvini è la madrina della legge contestata: «Salvini pensi a come garantire la sicurezza dei bambini immunodepressi che non possono andare a scuola e a come verrà garantita la salute per quei bambini che i genitori non vogliono vaccinare» ha commentato la Lorenzin. Ma critiche sono arrivate anche dai pediatri e dai presidi. «Non ci possono essere bimbi di serie A e di serie B - sostiene il presidente dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli - si continua a non tenere conto dei più fragili, la cui vita sarebbe a rischio se consentissimo ai non vaccinati per motivi ideologici di frequentare la stessa scuola». Si scaglia contro Salvini anche il virologo Roberto Burioni, paladino delle vaccinazioni: «E ai traumi dei bambini che i vaccini non li possono fare, e se contagiati rischiano di morire, chi ci pensa?».

