Simone Inzaghi ha cominciato le prove tattiche in vista del ritorno degli ottavi di Champions di domani contro il Bayern Monaco. E pronto a prendersi una maglia da titolare accanto a Immobile c'è quel Caicedo, decisivo contro il Crotone.

Continua il recupero di Lazzari, intanto, che si è allenato in gruppo. Si candida per un posto tra gli 11 in campo Musacchio, che dovrebbe affiancare Acerbi e Radu. Sulle fasce pronti Marusic e Fares, mentre in mezzo al campo spera in una maglia Escalante per far rifiatare Leiva.

Intanto, oggi davanti al Tribunale federale parte il processo sul caso tamponi. L'avvocato Gentile, che difende i biancocelesti, è pronto a chiedere l'intervento del dottor Enrico Di Rosa, direttore del Sisp (Servizio igiene sanità pubblica) dell'Asl Roma 1 che autorizzò il responsabile medico Pulcini ad inserire Immobile nella lista dei convocati nel match del primo novembre contro il Torino.

(D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA