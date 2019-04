Simone, 15 anni, da solo sfida Casapound: «Volete solo i voti»

Simone Pierini

«State a fa' leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. Sta cosa di anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene». Simone ha quindici anni, ha coraggio e ama il suo quartiere, Torre Maura, teatro questi giorni di forti tensioni e proteste per l'arrivo di alcuni nomadi in un centro della zona. Ha mostrato il petto durante la manifestazione di Casapound rispondendo a Mauro Antonini, uno dei dirigenti del movimento di estrema destra. Il suo linguaggio genuino va dritto al punto. «Quello che è successo è solo uno strumento per far sentire alle istituzioni che Torre Maura è in una situazione di degrado. - dice Simone in un video che in poche ore ha fatto il giro del web - Per me il problema è se mi svaligiano casa, non se lo fa un rom. Nessuno deve essere lasciato indietro, né italiani, né rom, né africani, né nessun altro».

Il ragazzo non si piega nemmeno di fronte alle accuse di appartenere a una fazione politica e anzi, ribatte con orgoglio: «Io so' de Torre Maura, che è diverso». La sua presa di posizione ha trovato l'approvazione della sindaca Virginia Raggi lo ha applaudito su Facebook: «Ecco i veri cittadini di Torre Maura. Grazie Simone. I giovani sono il nostro futuro. A Roma non c'è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova», che la sindaca ha definito «bestie», aggiungendo di non accettare «la narrazione di una città e un quartiere razzisti» e di stare «dalla parte dei cittadini. C'è stata una scelta amministrativa sbagliata e non condivisa, per la quale - ha concluso - sto già prendendo provvedimenti disciplinari».

Intanto la tensione nel quartiere non accenna ad attenuarsi. I trasferimenti dei rom sui pulmini sono ripresi ma resta l'incognita della sistemazione alternativa disposta dal Comune di Roma. E in strada le voci sono contrastanti. Da una parte gli abitanti continuano il presidio e si difendono dalle accuse di razzismo. «Abbiamo solo paura che vengano a rubare nelle nostre case - dicono - mio figlio cha ha sei anni non dorme da due giorni». Dall'altra i nomadi rispondono. «Non siamo tutti cattivi, non siamo animali. - esclamano - Qui dentro ci sentiamo sequestrati. Noi cerchiamo di integrarci, io faccio il meccanico e i nostri figli sono nati in Italia. Noi abbiamo paura, i bambini si svegliano la notte. Ma perché questa gente urla? Perché vogliono ammazzarci?». Nel tardo pomeriggio dei volontari hanno portato delle buste con dei panini per i rom. I residenti li hanno fermati e gli hanno sequestrato il pane: «Portatele ai terremotati le pagnotte - hanno urlato - anche loro hanno fame».

