Simona Ventura condurrà la nuova edizione di Pechino Express. L'annuncio lo ha dato il direttore di Rai2 Carlo Ferrero sul settimanale Oggi. Freccero ha parlato anche dei volti noti che vorrebbe nella sua rete: «Con Santoro non ce l'ho fatta: non è ancora possibile e mi spiace. Simona è una figura storica di Rai2. Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Fabio Fazio? Mi piacerebbe molto riprendermelo, perché insieme abbiamo fatto cose belle. La satira deve rientrare in qualche modo dentro il menu degustazione della generalista e Daniele Luttazzi funzionerebbe». Guardando alla concorrenza dice di Barbara d'Urso: «Coglie sempre le cose più particolari che avvengono nella periferia del Paese, la guardo e la trovo brava nell'infotainment popolare». (P.Pas.)

