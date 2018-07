Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Segantin, psicoterapeuta, l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto la dipendenza da videogame, come malattia mentale. Quali sono i sintomi per riconoscere il problema?«Non esiste una diagnosi condivisa, per ora la dipendenza considera chi presenta cinque di queste otto caratteristiche: chi è troppo assorbito dal web o videogame, chi lo usa per periodi sempre più lunghi, chi ha tentato di controllare o interromperne l'uso, chi riducendone l'uso diventa irrequieto e depresso, chi allunga la sessione preventivata, chi mette in secondo piano lavoro, studio e rapporto di coppia, chi mente per nascondere la dipendenza e chi gioca per cambiare umore».Come intervenire in tempo?«Serve attenzione, la dipendenza è sintomo di un disagio che va riconosciuto e ascoltato. Fondamentale è l'educazione a utilizzare le tecnologie e i giochi nel modo giusto».Qual è il percorso per uscire dalla dipendenza?«Il primo passo è rivolgersi ai Sert, strutture territoriali preposte alle cure delle dipendenze. La base deve essere una forte motivazione personale, altrimenti sono i genitori che devono lavorare sul lato emotivo».(A.Cap.)riproduzione riservata ®