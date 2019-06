Simona Santanocita

Uno stile del tutto personale quello del cantautore Marco Ligabue, profilli social che parlano da soli, con 55 mila followers su Instagram e 270.000 su Facebook, il successo nel ruolo di giudice in All Together Now su Canale 5. E brani nati per far emozionare, come quelli che porterà a Roma domenica.

La scaletta?

«Ho scelto dieci brani tratti dai miei tre album, e gli ultimi due singoli Quante vite hai e Fare il nostro tempo, più sette cover dei cantautori che hanno segnato il mio percorso professionale, come fra gli altri De Gregori, Fabrizio De Andrè, Rino Gaetano e Lucio Battisti»

Come impiega il tempo lontano dal palco?

«Mi fermo davvero poco; ma quando accade, visto che sono un cantautore mi piace molto scrivere e prendere parte a dei progetti sociali».

Quali per esempio?

«Lo scorso anno sono andato in visita a circa quaranta scuole con la onlus Vino Rosso, ad accompagnare con la mia musica la testimonianza di un papà che ha perso il figlio per un francobollo di lsd».

Via del Casale Ferranti, San Raimondo Nonnato (zona Anagnina), domenica, ore 21, ingr. libero

l'intervista integrale

su Leggo.it

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA