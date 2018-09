Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaUna notte nel segno dei Pink Floyd. Il rock della Floyd Experience risuonerà questo sabato nella cornice suggestiva del castello di Santa Severa con il concerto dei Pink Floyd Legend, band italiana riconosciuta come la sola capace di rendere il miglior tributo alla musica della storica formazione inglese. Sul palco, Atom Heart Mother, titolo omonimo del tour, nonché omaggio al capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, che sarà eseguito in versione integrale, accompagnato dal Legend Choir, oltre a una sezione orchestrale composta dagli Ottonidautore e dal Quartetto d'archi al femminile Sharareh, tutti diretti dal maestro Giovanni Cernicchiaro.E, se Atom rappresenta il disco della maturità del gruppo inglese, quello con cui Roger Waters e compagni lasciarono momentaneamente la psichedelica in nome del rock progressivo, la tracklist pensata dalla tribute band, non mancherà di ripercorrere i più grandi successi della band. Scorreranno quindi, fra gli altri, Shine on you crazy diamond, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Wish you were here, fino alla rievocazione del dispotico professore di The Wall.Tuttavia la Floyd Experience non potrebbe ritenersi compiuta, se, come in tutte le produzioni firmate Pink Floyd Legend, non si avvalesse di sorprendenti giochi di luci ed effetti scenografici, della fedeltà alla musica originale, resa negli arrangiamenti coniugata a una strumentazione vintage, fino ai video dell'epoca - proiettati su uno schermo circolare di 5 metri - ad Algie, lo storico maiale gonfiabile, e ai costumi di scena riprodotti in maniera quasi maniacale.Spiega Fabio Castaldi basso, voce e gong del gruppo: «Ormai teatralizziamo lo show. La disposizione sul palco è esattamente come quella originale, e troverete sempre uno spettacolo contestualizzato alla location. Siamo felici di portare avanti 50 anni di musica dei Pink Floyd». Ma non è tutto: «Ognuno di noi ha cercato il proprio equivalente, (io faccio Waters, e il mio amore incondizionato è per The Wall). Riusciamo a far vedere come erano i Pink Floyd quando stavano ancora insieme».riproduzione riservata ®