Simona SantanocitaUn'isoletta greca del Mar Mediterraneo e il ritmo travolgente dei brani degli Abba per il musical Mamma Mia!, tratto dall'omonimo film. Al centro, la storia della giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio, chiama i tre fidanzati storici di sua madre Donna (Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz) per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto, per realizzare il sogno di essere accompagnata all'altare. A dare vitalità al musical è un impianto scenografico straordinario, con la creazione di un pontile sospeso su oltre novemila litri di acqua, barche ormeggiate, un vero bagnasciuga, basamenti girevoli, una locanda e cascate di bouganville.«Lo spettacolo - dice Sabrina Marciano che interpreta Donna - è impostato benissimo dal nostro regista Massimo Romeo Piparo, ma non ci aspettavamo questo riscontro di pubblico. La cosa più bella è che capita ovunque andiamo, al Nord come al Sud, nelle piccole e nelle grandi città, per come è stata allestita la scenografia, per il tipo di cast, oltre 30 artisti e per l'amalgama che c'è tra tutti noi».E l'ingrediente decisivo è l'energia che si trasmette sul palco: «Un palco dove si canta e si balla - aggiunge la Marciano - ma questo accade anche fra il pubblico, perché alla fine dello spettacolo, c'è un'appendice di un quarto d'ora in lingua originale, che si trasforma in un mega-concerto per noi e per gli spettatori, che cantano e si scatenano sulle note delle canzoni degli Abba».Un'allegria indiscutibilmente estiva, ma valida per tutte le stagioni, come ha sottolineato il regista Massimo Romeo Piparo: «Mamma Mia! è uno di quei musical che anche quest'inverno per due ore ci farà sentire al mare, e lascerà scoprire al pubblico uno spettacolo in cui le donne sono le vincitrici assolute. Una favola in cui a trionfare è l'amore con la maiuscola, quello di una figlia per il proprio padre, e l'ineguagliabile amore di una mamma verso quella che resterà per sempre la sua bambina».riproduzione riservata ®