Un'identità artistica raffinata al confine tra il rock internazionale e musica leggera quella del cantautore Diodato che si esibirà con la Saint Louis Pop Orchestra diretta da Vincenzo Presta, e con l'amico Roy Paci.

«Con loro mi esibirò in pezzi del mio repertorio e in alcuni brani prenderà parte Roy Paci».

Che effetto fa esibirsi con la Saint Louis?

«Mi fa molto piacere che talenti cosi giovani abbiano scelto come percorso di vita la musica».

La sua famiglia musicale?

«Oggi lavoro a Milano, con persone nuove ed è cambiato anche l'approccio stesso al lavoro; ma non quello umano. A me piace proprio l'idea di una famiglia musicale, fatta di un'umanità da cui trarre sempre grande ricchezza».

La sua anima musicale

«Piuttosto romantica e passionale. La musica mi serve per approfondire, una sorta di psicanalisi che mi aiuta a conoscermi sempre di più».

Il cinema

«Mi ci sono laureato, anche nella scrittura delle mie canzoni cerco di lavorare affinché testi e musica rimandino a delle immagini. Apprezzo ogni genere, e quando ho lavorato alle colonne sonore, lo scambio fra questi due mondi me lo ha fatto apprezzare ancora di più».

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

