Simona SantanocitaSe alcuni uomini soffrono della sindrome di Peter Pan, altrettante donne sono vittime della più inedita sindrome di Campanellino. A raccontarlo con elegante ironia la commedia tutta al femminile Parzialmente Stremate. Sul palco, a non sentirsi pronte a una vita di responsabilità, quattro esilaranti amiche, interpretate da Federica Cifola, Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi e dall'autrice Giulia Ricciardi, con la regia di Michele La Ginestra.De Laurentiis, qual è il suo ruolo nello spettacolo?«Sono una stremata un po' naif, per alcuni versi ingenua; ma so essere anche diretta nel dire ciò che penso».Anche nella vita reale è una stremata?«Lo ero di più anni fa, ora ho trovato il mio baricentro e riesco a non farmi stremare troppo dalle incombenze quotidiane».Come le affronti?«Sempre meglio, complici la maturità e un mestiere che da una parte fa sì che la mia vita non sia mai monotona, e dall'altra mi fa apprezzare anche la dimensione casalinga».Che tipo di mamma è?«Molto affettuosa, e faccio di tutto per non essere ingombrante».Come gestisce i figli rispetto alla tecnologia?«Io sono un po' più morbida; mio marito invece è rigidissimo».Consentite ai figli di usare i cellulari?«Lo hanno tutti i miei 4 figli; ma per i più piccoli è consentito solo in casa, a meno che non debbano recarsi fuori per tempi necessariamente più lunghi. In breve, miriamo a che ne facciano un uso corretto».Quanto è social?«Per me Facebook, è soltanto una pagina di lavoro, in cui parlare dei miei spettacoli e di quelli dei miei amici».La complicità femminile è importante?«È preziosa. Per esempio, in questa commedia rappresento la new entry di un gruppo collaudatissimo; ma ho trovato persone che mi hanno accolta a braccia aperte: simpatiche, generose, sorridenti».Quattro donne e un santo...«Sì, Michele La Ginestra, che tollera stoicamente questo quartetto, e non si capisce bene se faccia lo psicanalista o il prete, a seconda dei momenti».C'è un progetto di cui va particolarmente fiera?«Il corto contro la pedofilia di cui sono protagonista, Apri le labbra, scritto e sceneggiato da Eleonora Ivone insieme a Angelo Longoni».Che cosa la attende, dopo le Stremate?«Sarò in tournée con Ugo Dighero nella commedia Alle 5 da me, di Pierre Chesnot».riproduzione riservata ®