Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Santanocita«Sarà l'occasione di proporre un programma multistilistico, che attraversa quattro generazioni di musicisti». Ecco in quattro parole il festival Gianicolo in musica secondo il direttore artistico Roberto Gatto, batterista jazz di fama internazionale. Un esempio? La disco vintage irrompe nell'estate romana nella sua anima soul&blues, per poi animarsi con i ritmi anni 60, vivere l'eighties revival della pop culture, e prendere piede nelle serate danzanti di tango e milonga. Il 21/6 Frankie&The Nuggets, band firmeranno in note la passione targata anni '50. Ecco poi tirare Aria di Milonga nella serata del 24/6, seguita l'1/7 dal i duo FiorentinoZeppetella e, il 3/7 dal The St. Louis Funk Headquarters e da quello di GirottoMangalavite il 10/7. A infrangere il muro del suono l'improvvisazione comica il 23/7 di Massimo Ceccovecchi con Club Imprò, seguita il 31/7 da Perfectrio di Roberto Gatto. L'11/8 al jazz moderno di Roberto Terenzi & soci si alternerà il 22/8 la creatività jazzistica del trombettista Enrico Rava. Un invito poi a danzare arriva il 28/8 dalla voce di Alice Ricciardi, con Dancing in the rain, cui si avvicenderà il giorno dopo il jazz del pianista Enrico Pieranunzi. A riaprire le danze il 3/9 una serata con il genere musicale del Rio de Plata, seguita il giorno successivo da Syncotribe con Maurizio Giammarco e la sua band. A chiudere l'omaggio di Alberto Laurenti a Franco Califano il 15/9.