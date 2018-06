Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaRitmi blues, tangueri, E un'atmosfera squisitamente vintage per Village Celimontana, il club jazz del colle del Celio: grandi artisti internazionali e italiani, serate a tema, vinili tra più ambiti dai collezionisti. Tra gli oltre cento concerti, la scelta è ardua, a cominciare da quello di venerdì del batterista newyorkese Greg Hutchinson in trio con Daniele Cordisco e Antonio Caps.O lo spettacolo di beneficenza di Max Maglione - Non c'è più religione (21/06) - i cui fondi andranno alla onlus Peter Pan per i bambini affetti da malattie oncologiche. Nella stessa giornata, La festa della Musica raccoglierà fondi per la ricostruzione del centro polivalente di Amatrice. Ecco poi il 30/6 e l'1/7, il Music Day, in cui l'affascinante rumore graffiato dei supporti audio più longevi, i vinili, torna ad essere ricercato dall'appassionato popolo dei collezionisti. E da un popolo di appassionati a quello d'Oltralpe, il legame con i paesi stranieri confluirà nei concerti del 24/6 con i francesi Chat Noirs e l'1/8 con Vittorio Mezza & David Milzow Quartet, Promossi dall'ambasciata tedesca. Presenti anche i talenti della scuola di musica Saint Louis con tre concerti il 12/7 dei Flowin' Chords, il 19/7 degli Atrìo e il 22/8 con The St. Louis Funk Headquarters, oltre ai 16 aperitivi in note Degli studenti più dotati e, agli ensemble di ogni mercoledì del mese di giugno. Saranno poi gli Sticky Bones Ad aprire gli spettacoli, con appuntamenti fissi il lunedì e martedì, dedicati al fango e allo swing con lezioni gratuite anche per quest'ultimo genere, dal Lindy Hop al Charleston. Diversi anche gli omaggi dedicati alle icone della musica, come Lelio Luttazzi e Fred Buscaglione e, il tributo di Mario Donatone a Ray Charles, Che concluderà una rassegna addolcita anche dalle proposte della tradizione culinaria italiana. Saranno infatti presenti spazi dedicati alla cucina salentina alla pasticceria tipica siciliana alla salumeria romana, fino ai soft drink e ad 8 tipologie di birre artigianali teutoniche.riproduzione riservata ®